Челябинцы требуют принудить организаторов капремонта контролировать безопасность проводимых работ

Общественники потребовали вмешательства прокуратуры в организацию контроля за соблюдением техники безопасности при работах по капремонту домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественная организация обратилась в прокуратуру региона по факту ненадлежащего контроля за соблюдением техники безопасности на объектах капремонта.

Эксперты провели мониторинг, показавший, что на большинстве объектов капремонта в регионе не соблюдаются требования безопасности, а трудовая инспекция в свою очередь пренебрегает надлежащим контролем. ОНФ направил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности заказчика (регионального оператора капремонта), подрядчиков и представителей Государственной инспекции труда.

Чаще всего подрядчики пренебрегают основными требованиями безопасности: рабочие балансируют на высоте без страховочных поясов, а место работ не ограждается даже лентой, что несет опасность не только для работников, но и для пешеходов. Помимо этих нарушений зафиксировано отсутствие перил, страховочной сетки, знаков приемки лесов и сертификатов безопасности, ненадежное крепление строительных лесов.

Нарушения выявлены, к примеру, на Новороссийской, 42, Ловина, 7, Российской, 19, и Российской, 17а. На Российской, 43, общественники зафиксировали совсем экстремальный случай: рабочий вольготно расположился на лесах и отдыхал, лежа на уровне пятого этажа. На мужчине не было страховочного пояса, а на самих лесах по сложившейся уже традиции отсутствовала фасадная сетка, которая защитила бы рабочих от падения с высоты.

В 2019 году челябинцы проводили аналогичную проверку и так же, выявив ряд нарушений при ремонте фасадов на гостевых маршрутах Челябинска, потребовали от ответственных лиц принять меры. Однако к 2021 году ситуация, похоже, не изменилась, сетуют представители организации.

«Эта проблема для Челябинской области уже давно стала системной, поскольку ни одна из сторон-участниц не исполняет свои обязанности в должной мере. Регоператор и Государственная инспекция труда, по всей видимости, рассчитывают на сознательность подрядчиков. Только вот те в свою очередь даже не всегда понимают, о чем идет речь, когда мы задаем им вопросы о наличии страховочных поясов. Безусловно, это грубейшее нарушение трудовых прав работников, которые вынуждены рисковать жизнью и здоровьем, и мы считаем, что все ответственные лица в этой истории должны быть наказаны», – заявил эксперт рорганизации.

Он напомнил недавнюю трагедию, произошедшую в Челябинске на объекте капремонта по улице Пушкина, 32. С крыши дома, где ремонтировали кровлю, сорвался рабочий. Мужчина получил серьезные травмы и умер до приезда скорой помощи.

инамика по числу происшествий – неутешительная, отмечают в южноуральцы. Так, в этом году на одних только производствах возросло количество несчастных случаев. Их произошло на 8,8% больше в сравнении с 2020 г.

Челябинск, Виктор Елисеев

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