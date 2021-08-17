У аэропорта «Челябинск» появится новый генеральный директор

Обвиняемому в мошенничестве руководителю аэропорта «Челябинск» нашли замену.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым генеральным директором международного аэропорта «Челябинск» станет Виталий Кашин, возглавляющий в настоящее время воздушную гавань в Кемерово.

45-летний топ-менеджер должен заменить на посту главы Андрея Осипова. Напомним, Осипова задержали 3 марта нынешнего года по подозрению в мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, топ-менеджер аэропорта попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого машине провели ремонт на 170 тысяч рублей.

Виталий Кашин родился в 1976 году. Выпускник Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента и Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Опыт работы – более 20 лет, в том числе на предприятиях гражданской авиации – 15 лет.

С октября 2004 года занимал руководящие должности в аэропорту Якутска, в феврале 2015 года возглавил аэропорт Ярославля, с ноября 2017 года являлся генеральным директором ОАО «Аэропорт Чита». В октябре 2019 года был назначен гендиректором международного аэропорта Кемерово.

Челябинск, Виктор Елисеев

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