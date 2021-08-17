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Вторник, 17 августа 2021, 22:02 мск

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Вокруг уникального уральского озера начали гореть леса

Вокруг уникального южноуральского озера Тургояк начали гореть леса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в Тургоякском лесничестве, недалеко от озера, выгорели 4 гектара.

Сегодня в лесу снова было зафиксировано возгорание: дым шел с западного берега.

Отметим, что в ближайшие 10 дней в Миассе и окрестностях ожидается высокая пожароопасность: температура воздуха днем может подниматься до +34, а осадки ожидаются не ранее следующей пятницы, 27 августа.

Дожди в ближайшие дни не прогнозируются, да и температура воздуха днем будет достигать отметки 30 градусов. Пожары в такую жаркую погоду не заставляют себя долго ждать. Причина большинства природных пожаров – человеческий фактор», – напоминают власти.

Миасс, Павел Зварзин

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