18 августа ожидаются следующие события – Челябинск

18.08.2021, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (ул. Кирова, 114)

10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ (ул. Кирова, 114)

10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ул. Кирова, 114)

13:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ул. Кирова, 114)

14:30 Челябинск – Народный артист РСФСР Александр Михайлов посмотрит фотовыставку и отрывки из спектакля театра кукол «Любовь и голуби» (ДК ЧЭРЗ, пер. Островского, 8)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием Александра Михайлова и актеров Челябинского театра кукол Елены Блажеевой и Александра Малышева (ДК ЧЭРЗ, пер. Островского, 8)

15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114)

Челябинск. Другие новости 17.08.21

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