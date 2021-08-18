Южноуральцы, поверившие лже-брокерам, лишились двух миллионов рублей

Две жительницы Южного Урала планировали заработать на инвестициях, но лишились собственных и кредитных средств на сумму около 2 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Троицкий» поступило заявление от 62-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей увидела рекламный баннер с предложением заработка в сети Интернет.

Пенсионерка оставила на сайте все свои данные, после чего с ней связался мужчина, представившийся персональным биржевым аналитиком, который объяснит ей алгоритм действий и поможет заработать на биржевой платформе. Троичанке был создан личный кабинет, на который она перевела деньги для начала заработка.

Через некоторое время она получила пробный виртуальный вывод средств на общую сумму около 8 тысяч рублей, после чего мнимый специалист предложил ей заключить договор об открытии и обслуживании персонального счета сроком на три месяца, чтобы постоянно ее не отвлекать. Женщина согласилась.

Спустя некоторое время представитель торговой площадки сообщил ей, что для получения прибыли необходимо погасить кредит, открытый биржей на ее имя, о котором она не знала. Под диктовку звонившего она начала переводить деньги для частичного погашения займа. К тому времени, как женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию, она лишилась более 1 миллиона рублей личных сбережений.

Аналогичная ситуация произошла с 41-летней жительницей Южноуральска. Сумма ущерба составила порядка 750 тысяч рублей, которые она взяла в кредит в банке, надеясь получить большую прибыль.

В органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

Полицейские в очередной раз напоминают, что с предложением об участии в торгах на брокерских биржах к южноуральцам обращаются мошенники. «Схема не нова: гражданам поступают звонки от неизвестных, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с биржевыми ставками, либо граждане самостоятельно проходят по ссылкам в Интернете, после чего требуется внести денежные средства на созданный счет или же предоставить информацию «брокеру». С этого момента потерпевший начинает якобы участвовать в торгах, общается с брокером через различные мессенджеры, получает статистику о росте его доходов, но как только у него возникает желание вывести денежные средства с электронного счета, общение с «брокером» прекращается, а переведенные денежные средства, конечно же, не возвращаются к гражданину», – напоминают в ГУ МВД по Челябинской области.

Жителей области призывают быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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