В Каслях будут судить инспектора колонии, помогавшего бежать заключенному

В Каслях направлено в суд уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работником колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение в отношении младшего инспектора колонии, обвиняемого превышении должностных полномочий.

По версии следствия в мае-июне 2021 года сотрудник исправительного учреждения передал осужденному мобильный телефон и 40 тысяч рублей. А в ночь на 27 июня позволил ему покинуть участок колонии-поселения и совершить побег. Впоследствии заключенного задержали.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.08.21

В Челябинской области от ковида скончались еще 20 человек. / Южноуральцы, поверившие лже-брокерам, лишились двух миллионов рублей. / В Челябинске ночью произошел залповый выброс сероводорода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»