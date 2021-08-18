Челябинец набросился на водителя троллейбуса с пистолетом

В Челябинске молодой человек избил водителя троллейбуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, 17 августа в 7:00 ведомственный наряд группы задержания получил сообщение из отдела полиции «Курчатовский» о том, что на остановке «Улица Островского» в троллейбусе произошла драка.

К прибывшим на место вызова росгвардейцам обратилась 37-летняя женщина. Она указала на молодого человека, который, по ее словам, в ходе словесного конфликта несколько раз ударил водителя троллейбуса по голове «предметом внешне похожим на пистолет».

На месте находилась бригада скорой помощи, которая оказывала первую медицинскую помощь 46-летнему сотруднику ЧелябГЭТ.

Горожанин был задержан. Им оказался ранее судимый 21-летний челябинец.

На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая пневматический пистолет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ. Пострадавший госпитализирован бригадой скорой помощи.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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