Возгорание рядом с детским лагерем «Горное ущелье» локализовано

Природное возгорание, возникшее трое суток назад рядом с детским лагерем «Горное ущелье», удалось локализовать.
Как уже сообщал «Новый День», пожар вспыхнул около полудня 15 августа примерно в 1 километре от лагеря «Горное ущелье», организованного на территории горнолыжного курорта «Металлург-Магнитогорск» в Абзелиловском районе. 837 детей и сотрудников эвакуировали.
Ситуация осложнялась тем, что очаг возгорания расположен в горах, куда не может добраться пожарная техника. Кроме того, сильный ветер увеличивал площадь пожара. К тушению привлекли волонтеров: с их помощью проложили минерализованные полосы по скалистым участкам.
В данный момент пожар локализован на площади 45 гектаров.
Ближайшие дни в районе возгорания обещают быть аномально жаркими. Опасность возникновения и распространения природных пожаров сохраняется.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 18.08.21
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