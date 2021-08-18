Аномальная жара продержится на Южном Урале еще почти неделю

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за аномально высокой жары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 18-23 августа в отдельных районах региона ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36, +37 градусов по Цельсию.

Жителям Южного Урала рекомендуют поддерживать прохладную температуру воздуха дома. «Днем закрывайте окна и ставни (если есть, особенно если окна выходят на солнечную сторону). Открывайте окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если Ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое облегчение могут принести вентиляторы, но, когда температура воздуха больше 35 градусов Цельсия, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье», – рекомендуют представители регионального ГУ МЧС.

Также южноуральцев предостерегают от нахождения на жаре и интенсивной, а также призывают не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.08.21

Возгорание рядом с детским лагерем «Горное ущелье» локализовано. / Челябинец набросился на водителя троллейбуса с пистолетом. / В Каслях будут судить инспектора колонии, помогавшего бежать заключенному. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»