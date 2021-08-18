В центре Челябинска ограничат движение машин и закроют трамвайное сообщение

Челябинцев предупредили об ограничении движения транспорта на несколько дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по ремонту трамвайного переезда с 22 часов 18 августа до 6 часов 28 августа будет ограничено движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Свободы и Карла Маркса.

Кроме того, с 22 часов 19 августа до 6 часов 23 августа будет прекращено движение трамваев.

О схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.08.21

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