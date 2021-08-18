Жительнице Южного Урала пришлось судиться с ПФР за право оплачивать учебу детей в частной школе за счет маткапитала

Жительница Златоуста через суд добилась оплаты обучения детей в частной школе за счет средств маткапитала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина решила направить часть средств материнского страхового капитала на оплату обучения двух своих детей в частной школе скорочтения и развития интеллекта.

Учреждение имело государственную лицензию на ведение образовательной деятельности, а стоимость обучения по выбранной жительницей Златоуста программе составляла порядка 100 тысяч рублей. Но в местном управлении пенсионного фонда решили, что средства маткапитала на оплату обучения в негосударственном образовательном центре направлены быть не могут.

В итоге женщина обратилась в суд. По информации пресс-службы судебной инстанции, судья счел позицию ПФР противоречащей Конституции РФ, гарантирующей право на достойную жизнь и свободное развитие человека.

По решению суда, необходимые средства женщина сможет потратить на оплату обучения своих детей в частной школе. Кроме того, местному отделению ПФР придется возместить истице деньги, пошедшие на уплату государственной пошлины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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