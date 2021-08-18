В минэкологии рассказали о возможной причине выброса сероводорода в Челябинске

Чиновники областного правительства рассказали об одной из причин выброса сероводорода в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», найдена одна из причин возникновения сероводорода в воздухе города. Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«Сегодня в ходе проведения рейдовых мероприятий в Металлургическом районе сотрудники министерства экологии и специалисты Центра экологического мониторинга выявили прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП ПОВВ», – рассказал чиновник.

В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха и сероводорода, считает он.

«В ходе рейдового осмотра были осмотрены прилегающие предприятия и само МУП ПОВВ на предмет обнаружения источников выбросов, – сообщил также замминистра. – Возможных источников выявлено не было. При осмотре прилегающей территории удалось установить прорыв напорного канализационного коллектора. На основании этого можно говорить о том, что превышения, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха».

️На данный момент превышений по сероводороду не обнаружено. Состояние атмосферного воздуха нормализовалось.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварии. Все материалы переданы в надзорные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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