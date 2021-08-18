В минэкологии рассказали о возможной причине выброса сероводорода в Челябинске

Чиновники областного правительства рассказали об одной из причин выброса сероводорода в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», найдена одна из причин возникновения сероводорода в воздухе города. Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
«Сегодня в ходе проведения рейдовых мероприятий в Металлургическом районе сотрудники министерства экологии и специалисты Центра экологического мониторинга выявили прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП ПОВВ», – рассказал чиновник.
В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха и сероводорода, считает он.
«В ходе рейдового осмотра были осмотрены прилегающие предприятия и само МУП ПОВВ на предмет обнаружения источников выбросов, – сообщил также замминистра. – Возможных источников выявлено не было. При осмотре прилегающей территории удалось установить прорыв напорного канализационного коллектора. На основании этого можно говорить о том, что превышения, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха».
️На данный момент превышений по сероводороду не обнаружено. Состояние атмосферного воздуха нормализовалось.
В настоящее время ведутся работы по устранению аварии. Все материалы переданы в надзорные органы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.08.21
«Единую Россию» обвинили в выдавливании оппозиции из Челябинска. / Жительнице Южного Урала пришлось судиться с ПФР за право оплачивать учебу детей в частной школе за счет маткапитала. / В центре Челябинска ограничат движение машин и закроют трамвайное сообщение. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube