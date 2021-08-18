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Среда, 18 августа 2021, 16:02 мск

Новости Челябинск

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Челябинку, пришедшую устраиваться на работу, облили кипятком и указали на дверь

На челябинском предприятии претендентку на работу ошпарили кипятком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска пожаловалась на странное «испытание», устроенное ей при приеме на работу. Видео общения женщины с сотрудниками отдела кадров, где та рассказывает о слишком теплом приеме, опубликовал telegram- канал «Днище...".

«Жительнице Челябинска при приеме на работу предложили пройти дезинфекционный шлюз», – комментируют ролик авторы канала. На видео челябинка рассказывает, что происходило дальше.

«Меня встретил мужчина. Он сказал: «Вот, зайдете сюда. На вас прольется вода. Потом вы выйдете и пройдете дальше. Я вас встречу». Хорошо, я разделась. Я зашла. На меня начал брызгать кипяток. Выйти оттуда я не могла. Я кричала, я орала. Ко мне никто не подошел. Никто не остановил подачу воды», – жалуется горожанка сотрудницам предприятия, которые воспринимают ее рассказ весьма сдержанно.

Когда, наконец, женщина смогла покинуть шлюз, к ней вновь подошел тот же мужчина. Когда она заявила, что в камере на нее полился кипяток, «гостеприимный» работник заявил, что вода была холодная. «Я говорю: «Что, я врать буду, что ли?" – продолжила рассказ челябинка. – Он говорит: «Значит, это не для вас работа». Махнул на меня рукой и ушел».

В финале ролика сотрудницы предприятия спокойно отдают женщине документы, которые та принесла для трудоустройства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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