В Челябинске сошел с рельсов грузовой вагон. Третий за восемь дней

В Челябинской области выясняются обстоятельства схода железнодорожного вагона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, по предварительной информации сегодня, 18 августа, около 12:30 на 16 пути 4 км пк 9 парка Г станции «Челябинск-Главный» при проведении маневровых работ произошел сход одной колесной пары железнодорожного вагона, без опрокидывания.

Причина происшествия устанавливается. Пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы.

Следователи управления проводят проверку, совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что это уже третий за 8 дней случай схода вагона на станции «Челябинск-Главный». Так, 10 августа здесь сошли с рельсов два пустых грузовых вагона, еще один сошел с рельсов на следующий день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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