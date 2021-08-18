В Челябинске сошел с рельсов грузовой вагон. Третий за восемь дней

В Челябинской области выясняются обстоятельства схода железнодорожного вагона.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, по предварительной информации сегодня, 18 августа, около 12:30 на 16 пути 4 км пк 9 парка Г станции «Челябинск-Главный» при проведении маневровых работ произошел сход одной колесной пары железнодорожного вагона, без опрокидывания.
Причина происшествия устанавливается. Пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы.
Следователи управления проводят проверку, совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отметим, что это уже третий за 8 дней случай схода вагона на станции «Челябинск-Главный». Так, 10 августа здесь сошли с рельсов два пустых грузовых вагона, еще один сошел с рельсов на следующий день.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.08.21
Челябинку, пришедшую устраиваться на работу, облили кипятком и указали на дверь. / В минэкологии рассказали о возможной причине выброса сероводорода в Челябинске. / «Единую Россию» обвинили в выдавливании оппозиции из Челябинска. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube