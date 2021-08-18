В Челябинской области запустили запись к врачу через мессенджеры

В минздраве Челябинской области заявили о запуске нового сервиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, ведомство совместно с Челябинским областным медицинским информационно-аналитическим центром запустили сервис записи к специалистам в поликлинику и на вакцинацию через популярные мессенджеры.

«Новая система помогает оператору получать сообщения из разных мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber, Вконтактe, Facebook) и с помощью специальных скриптов отвечать на запросы людей. Эффект тот же, если бы пациент обратился на телефоны единой линии 122, 240-13-13», – уточнили представители областного минздрава.

«Подобная платформа работает по всему миру. Для наших пациентов подобная услуга должна упростить возможность записи в поликлинику или на вакцинацию, без необходимости посещать регистратуру или звонить по телефону в поликлинику», – предположил министр Юрий Семенов.

По данным ведомства, сейчас единый call-центр принимает около 65 тысяч телефонных обращений в медицинские организации Южного Урала. Ежедневно около 50 операторов обрабатывают такие звонки как запись к терапевту или на вакцинацию от коронавирусной инфекции, вызов врача на дом, получение талона к медицинскому специалисту и другие вопросы. На каждый телефонный разговор уходит от 40 секунд до нескольких минут, в зависимости от ситуации. По статистике пик звонков выпадает на утренние часы. С появлением новой системы время обработку одного обращения сократиться примерно вдвое, а также позволит разгрузить call-центр, надеются в минздраве.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, в Telegram южноуральцам предлагают написать @miac74_122_bot, в Viber и WhatsApp – на номер +7 351 240-13-13, Вконтакте написать в сообщения в группе https://vk.com/sluzhba122.

Челябинск, Виктор Елисеев

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