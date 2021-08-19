19 августа ожидаются следующие события – Челябинск

19.08.2021, четверг
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10:00 Челябинск – Открытие агропромышленной выставки «АГРО-2021» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие садоводческих кооперативов на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:30 Челябинск – Пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания «Эффективные механизмы и новые инструменты управления воспитанием социально-ответственной личности» с участием губернатора Алексея Текслера (образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницкого, 13)
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15:00 Челябинск – Праздник «День фронтовой собаки» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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15:30 Челябинск – Церемония награждения призеров, участников XXXII летних Олимпийских игр 2021 года в Токио и их тренеров с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 2)
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16:00 Челябинск – «Искорка Фонд» проведет два концерта под окнами Челябинской областной детской больницы Челябинска (ул. Блюхера, 42А)
Челябинск. Другие новости 18.08.21
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