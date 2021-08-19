Два уральских парка закрыли от посетителей из-за жары

Введен запрет на посещение природных парков «Зилим» и «Иремель».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в соответствии с приказом министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан с 16 августа вводится запрет на посещение гражданами территорий парков «Зилим» и Иремель». Запрет действует до особого распоряжения. Он введен в связи с установлением пожароопасных погодных условий.

«Данное положение не распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории природных парков и осуществляющих мероприятия по охране парков, хозяйственно-производственные функции, включая сенокошение», – уточнили представители ведомства.

Необходимо добавить, что сейчас на территории большинства районов Челябинской области и Башкирии установлены высокие классы пожарной опасности, не радует и прогноз. Так, в Челябинской области в период с 18 по 23 августа в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до 36-37 градусов Цельсия выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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