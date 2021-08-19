Уральские металлурги покорили отметку в 750 миллионов тонн агломерата

ММК достиг отметки в 750 млн тонн выпущенного агломерата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в аглоцехе ММК произведена 750-миллионная тонна агломерата – основного компонента шихты доменных печей.

«Достигнутый рубеж – результат работы нескольких поколений агломератчиков Магнитки с момента зарождения агломерационного производства комбината в 1937 году. Первые 100 миллионов тонн агломерата ММК произвел только в 1961 году, 700-миллионную тонну мы с вами отмечали в конце 2016 года. Таким образом, чтобы произвести 50 миллионов тонн до очередного юбилея нам потребовалось менее пяти лет. Сегодняшний успех аглоцех встречает в значительной степени обновленным, оснащенным высокоэффективными природоохранными сооружениями, имеющим в своем составе самую современную в России аглофабрику №5, построенную по наилучшим доступным технологиям. Уверен, что агломератчики комбината достойно продолжат традиции своего производства, и по-прежнему будут вносить весомый вклад в повышение эффективности первого передела», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, поздравляя работников аглоцеха.

Сегодня аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства – первого передела в технологическом цикле ММК. В составе аглоцеха работают три аглофабрики суммарной производительностью 11,3 миллиона тонн агломерата в год. За последние годы на аглофабриках реконструированы сероулавливающие установки №2 и №4, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ.

Крупнейшим событием для агломерационного производства Магнитки стал пуск в 2019 году аглофабрики №5, участие в котором принял президент России Владимир Путин. Производительность новой аглофабрики – 5,5 миллиона тонн высококачественного стабилизированного охлажденного агломерата в год. Проект является частью стратегии ММК по модернизации первого передела.

Запуск новой аглофабрики позволил обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Благодаря пуску аглофабрики было выведено из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4, что существенно снизило экологическую нагрузку. В результате выбросы пыли были снижены в 2 раза (на 2 тысячи 100 тонн в год), оксида серы – в 4 раза (на 3 тысячи 500 тонн в год), а бензо[а]пирена – в 16 раз.

Кроме того, на 600 тонн в год снизились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения, также сократились технологические отходы в шламохранилище №2 – на 13 тысяч 750 тонн в год. За реализацию проекта строительства аглофабрики №5 ММК был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.21

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