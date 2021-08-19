Вводится запрет на посещение лесов и озер под Миассом

Власти Миасса вводят на территории округа особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в связи с рисками возникновения природных пожаров с пятницы, 20 августа, на территории Миасса будет введен особый противопожарный режим.

В связи с этим на озерах Тургояк и Инышко, а также лесах округа будут введены временное ограничение на разведение костров, размещение мангалов и кальянов (за исключением баз отдыха), временное ограничение на проезд и размещение на озерах и в лесах, в том числе с палатками, за исключением размещения на базах отдыха.

«Размещение и отдых будут возможны только на территориях баз отдыха. При этом гражданам, которые планируют отдых, следует заранее сообщить о своем визите», – подчеркнули представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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