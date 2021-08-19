Число южноуральцев, умерших от ковида, превысило 2,5 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 383 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 21 зараженного, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 81 тысяча 918 инфицированных. 3 тысячи 764 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 501).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.08.21

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