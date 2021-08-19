В Челябинске скорректировали работу пяти трамвайных маршрутов

Трамваи в Челябинске временно изменят схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке улиц Свободы и Карла Маркса с 22:00 часов 19 августа до 6:00 часов 23 августа изменится схема движения трамваев.
Трамваи будут направлены:
№7 ЧГРЭС – ул. Труда – Завод им. Колющенко;
№8 Чистпольская – ул. Труда – Завод им. Колющенко;
№15 ЧГРЭС – Российская – ЧТЗ;
№18 Чистопольская – Горького – ЧЭМК.
Маршрут №22 «Чичерина – Чистопольская» – отменен.
Вагоны с маршрута №22 будут направлены на усиление маршрутов №8 «Чистопольская – ул. Труда – Завод им. Колющенко» и №17 «Чичерина – Медгородок».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.08.21
Число южноуральцев, умерших от ковида, превысило 2,5 тысячи. / Вводится запрет на посещение лесов и озер под Миассом. / Уральские металлурги покорили отметку в 750 миллионов тонн агломерата. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube