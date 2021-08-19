В Челябинске скорректировали работу пяти трамвайных маршрутов

Трамваи в Челябинске временно изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке улиц Свободы и Карла Маркса с 22:00 часов 19 августа до 6:00 часов 23 августа изменится схема движения трамваев.

Трамваи будут направлены:

№7 ЧГРЭС – ул. Труда – Завод им. Колющенко;

№8 Чистпольская – ул. Труда – Завод им. Колющенко;

№15 ЧГРЭС – Российская – ЧТЗ;

№18 Чистопольская – Горького – ЧЭМК.

Маршрут №22 «Чичерина – Чистопольская» – отменен.

Вагоны с маршрута №22 будут направлены на усиление маршрутов №8 «Чистопольская – ул. Труда – Завод им. Колющенко» и №17 «Чичерина – Медгородок».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.21

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