Завкафедрой уральского спортивного вуза предъявили обвинение во взятках на 1,7 миллиона рублей

В Челябинской области заведующему кафедры вуза предъявлено обвинение в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в 2013-2020 годах мужчина получил взятки на сумму более 1,7 миллиона рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР арестованы средства сотрудника вуза в сумме более 2 миллионов рублей, находящиеся на банковских счетах.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.21

В Челябинске скорректировали работу пяти трамвайных маршрутов. / Число южноуральцев, умерших от ковида, превысило 2,5 тысячи. / Вводится запрет на посещение лесов и озер под Миассом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»