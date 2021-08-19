Дело о гибели 10-летнего челябинца во дворе жилого дома направили в суд

В Челябинске энергетик управляющей компании предстал перед судом после гибели школьника от удара током.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании (Челябинск), обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, вечером 6 июня этого года на территории одного из жилищных комплексов областного центра 10-летний мальчик получил смертельную травму, прикоснувшись к оголенному электрическому кабелю, торчавшему из земли. Обвиняемый, в чьи должностные обязанности входил надлежащий осмотр и ремонт электрооборудования жилого массива, своевременно не выявил и не устранил роковую неисправность.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.21

Завкафедрой уральского спортивного вуза предъявили обвинение во взятках на 1,7 миллиона рублей. / В Челябинске скорректировали работу пяти трамвайных маршрутов. / Число южноуральцев, умерших от ковида, превысило 2,5 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»