Жительница Миасса обвинила врачей в смерти мужа

Южноуральцы требуют начать расследование после смерти их родственника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Миасса уже месяц требует расследовать причины смерти своего мужа.

Мужчина умер от сердечного приступа 2 июля нынешнего года в присутствии сотрудников скорой медицинской помощи. Его супруга считает, что к трагедии привели действия медиков, которые не смогли адекватно оценить серьезность ситуации.

51-летний житель Миасса почувствовал себя плохо утром 2 июля, когда в городе стояла неимоверная жара. В 9:29 жена вызвала ему скорую. Медики прибыли примерно через полчаса. «Измерили давление, которое оказалось повышенным. Фельдшер начала опрос, что, где и как болит. Мужу с каждой минутой становилось все хуже, – цитирует супругу южноуральца «Знак.ком». – Он стал метаться по дивану, на котором лежал, ему стало трудно дышать. Была снята кардиограмма. Медработник несколько минут смотрела на результат и сделала вывод, что изменения есть, но точно не инфаркт. Мужу тем временем стало еще хуже, в него появился холодный, липкий пот. Он продолжал метаться, задыхаться. С трудом встав с дивана, лег на живот на пол, пояснив, что ему так легче. Одна из фельдшеров сказала, что сейчас впрыснет ему под язык нитроглицерин. «Идите и лягте на диван, я не собираюсь ползать за вами по комнате, у меня травмировано колено», – заявила фельдшер. Муж сам подняться не смог, я дотащила его на себе до дивана. После впрыскивания лекарства у него неожиданно начались судороги, он потерял сознание».

После этого одна из медиков начала куда-то звонить, другая ввела в вену адреналин. Но сколько лекарства попало в вену, супруга не знает: вопросы у нее вызвала лужица на месте, где лежала рука миасца, которую она увидела уже после того, как тело мужа увезли. Женщина сама попыталась сделать супругу искусственное дыхание, но фельдшер помешала, заявив, что та может сломать мужчине грудную клетку, и послала ее к водителю, чтобы вызвать реанимационную бригаду.

Дозвониться до медиков ему удалось, но на другом конце трубки заявили: «Реанимации не будет, реаниматолог в отпуске». В 10:45 мужчина умер.

Жительница Миасса уверена, что к трагическому исходу привели ошибки медиков бригады скорой помощи, не сумевших правильно установить диагноз. Дополнительное возмущение у нее вызывает отказ в направлении к ним реанимации. «Неужели в нашем городе только один реаниматолог, в результате отсутствия которого люди лишаются шанса получить квалифицированную медпомощь и умирают? Я думаю, что во время отпуска единственного реаниматолога умер не только мой муж».

Супруга умершего настаивает на проверке в отношении руководства миасской ЦГБ-2, которое, как она считает не обеспечило дежурства врача-реаниматолога. Об этом она написала в Следственный комитет России, региональный минздрав и страховую компанию, где у мужа была оформлена страховка. Но СКР не нашел в действиях медиков состава преступления, переслав жалобу в региональное министерство здравоохранения. «Это очень странно. Мы общались со следователем неделю назад, он запросил карточку мужа. Обещал сделать запрос в страховую компанию, запросить протокол вскрытия (нам такие документы не руки не выдаются). И спустя неделю, когда ничего еще не сделано, приходит такой ответ. Знаю, что медицинские дела очень сложные, иногда уходят месяцы на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела. Почему же в нашем случае так быстро пришел отказ?», – недоумевает супруга погибшего.

В минздраве области заявили, что по жалобе будет проведено служебное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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