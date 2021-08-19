В Челябинской области собираются повысить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте

В Челябинской области собираются увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня штраф составляет 100 – 500 рублей, но и выписывают его очень редко. Например, сотрудники «Нового Дня», регулярно пользующиеся общественным транспортом, с начала 2021 года не встретили ни одного контролера.

И даже при такой интенсивности контрольных рейдов число выявленных безбилетников только в Челябинске в прошлом году составило около 5 тысяч. А когда транспортные предприятия начали отказываться от кондукторов, предлагая пассажирам оплачивать проезд у водителя или через валидаторы, количество «зайцев» существенно возросло.

Поэтому предлагается повысить штрафы до 700 – 1500 рублей, увеличить число контрольных рейдов и наделить правом рассматривать протоколы на безбилетников мировых судей.

В первую очередь, речь идет о Челябинске, Копейске и Сосновском районе, где в рамках транспортной реформы планируется полный переход на бесконтактную оплату проезда.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании ЗСЧО в конце августа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.08.21

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