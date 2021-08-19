ФАС завернула конкурс на содержание дорог Челябинской области на 14 миллиардов

Власти Южного Урала уличили в необоснованном укрупнении лотов на аукционе на содержание дорог области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФАС России признала обоснованными жалобы председателя «СТОПкартель» о незаконности укрупнения трех закупок на содержание всех дорог в Челябинской области на общую сумму свыше 14,8 миллиарда рублей и выдала заказчику предписание аннулировать торги, после чего разделить лоты на более мелкие для обеспечения конкуренции. Об этом представители общественной организации сообщили в собственном telegram-канале.

Напомним, ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области совместно с региональным центром организации закупок разместили три извещения о проведении торгов на содержание дорог региона в 2022-2024 годах.

«Данное решение было ожидаемым, – прокомментировали в «СТОПкартель». – Теперь заказчику необходимо разделить все крупные лоты на содержание дорог в регионе, желательно – по муниципальным районам и городским округам (с суммой по одному лоту примерно от 200 до 300 миллионов рублей, что будет способствовать развитию конкуренции). Только так можно развивать малый и средний бизнес в данном сегменте рынка».

Следует учесть, что деятельность губернаторов оценивается, в том числе, по уровню развития конкуренции в госзакупках и динамике роста субъектов малого и среднего предпринимательства, напомнили общественники. Между тем, последний год показал резкое снижение числа СМиСП по всей стране, в том числе в Челябинской области, – почти на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

Отметим, что антимонопольщики не первый год упрекают власти Челябинска и области в стремлении максимально укрупнить лоты по содержанию магистралей. Долгое время чиновники игнорировали претензии ФАС и лишь в прошлом году мэрия Челябинска пошла на уступки, предложив потенциальным подрядчикам обслуживать не всю территорию города, а разбив лоты по районам. Впрочем, победителями в различных аукционах все равно стали лишь несколько крупным компаний. Претензии горожан к качеству работ дорожных организаций после этого не уменьшились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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