В челябинском ТК охранник наотмашь ударил посетительницу

Полиция выясняет подробности избиения женщины в одном из торговых комплексов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ТК «Космос». Жесткое выяснение отношений между горожанкой и охранником торгового комплекса попало на видео.

Конфликт разгорелся на фудкорте ТК и на видео попал только его финал. В ролике видно, как пожилой охранник о чем-то горячо спорит с одной из посетительниц. В какой-то момент мужчина размахивается и сильно бьет женщину по лицу.

Как рассказа одна из свидетелей инцидента, посетительница могла спровоцировать сотрудника охраны. Якобы, женщина курила, а на предложение убрать сигарету ответила нецензурной бранью. Сама пострадавшая заявляет, что зачинщиком был мужчина, набросившийся на нее с оскорблениями.

Сейчас полиция выясняет подробности происшествия. В торговом комплексе заявили, что охраной занимается подрядная организация и провинившийся сотрудник уже отстранен от работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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