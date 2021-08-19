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Четверг, 19 августа 2021, 17:32 мск

Новости Челябинск

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Пьяные челябинцы подрались со скульптурой на Кировке

Полиция задержала двух челябинцев за пьяный дебош на пешеходной улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по Челябинску, инцидент произошел утром четверга, 19 августа.

Подвыпившие горожане 20 лет и 21 года заявились на Кировку. Здесь им чем-то не понравилась скульптура лакея, и они начали наносить удары по арт-объекту. За этим воодушевлявшим их занятием молодых людей и задержали полицейские.

Челябинцев доставили в отдел полиции «Центральный», где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Каждого оштрафовали на 500 рублей.

Протрезвев, молодые люди заявили, что вину осознали и в содеянном раскаиваются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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