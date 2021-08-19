Оживленный перекресток в центре Челябинска закроют на выходные

В Челябинске закроют движение автотранспорта на пересечении улиц Свободы и Евтеева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы с 23 часов 20 августа до 6 часов 23 августа будет закрыто движение на пересечении улиц Свободы и Евтеева. Общественный транспорт изменит схему движения.

Троллейбусы будут следовать:

№5 АМЗ-ЧТЗ (в оба направления через площадь Революции);

№17 ул. Молдавская – ЧТЗ;

№21 ТЭЦ №3 – ПКиО им. Гагарина.

Маршрутные такси будут проезжать в сторону железнодорожного вокзала по ул. Свободы – ул. Тимирязева – ул. Цвиллинга, в обратном направлении по ул. Свободы – ул. Российская – пр. Ленина.

Автобусные маршруты также изменят схему движения:

№1: пр. Ленина – ул. Воровского – ул. Курчатова – ул. Овчинникова – ул. Свободы – ж/д вокзал (в направлении железнодорожного вокзала); ж/д вокзал – ул. Свободы – ул. Российская – пр. Ленина (в обратном направлении);

№14 и №90с: пр. Ленина – ул. Российская – ул. Тимирязева – ул. Свободы – пр. Ленина и далее в обратном направлении по маршруту;

№18: ул. Цвиллинга – пр. Ленина – ул. Воровского – ул. Курчатова – ул. Овчинникова – ул. Свободы – ж/д вокзал (в направлении железнодорожного вокзала); ж/д вокзал – ул. Свободы – ул. Российская – пр. Ленина (в обратом направлении);

№64: пр. Ленина – ул. Российская – ул. Тимирязева – ул. Свободы (в направлении железнодорожного вокзала); ул. Свободы – ул. Российская – пр. Ленина (в обратном направлении);

№83: пр. Ленина – Энгельса – ж/д вокзал – ул. Железнодорожная – ул. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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