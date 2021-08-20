20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

20.08.2021, пятница

08:00 Челябинск – Открытие второго дня агропромышленной выставки «АГРО-2021» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

11:30 Челябинск – Открытие памятника Петру Сумину (площадь перед Историческим музеем Южного Урала, ул. Труда, 100)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер (городской сад им. А.С. Пушкина)

21:00 Челябинск – Завершение фестиваля уличного короткометражного кино: семейная анимация и лучшие фильмы (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана, вход свободный)

Челябинск. Другие новости 19.08.21

30 лет ГКЧП: танец маленьких лебедей по-южноуральски. / Оживленный перекресток в центре Челябинска закроют на выходные. / Пьяные челябинцы подрались со скульптурой на Кировке. Читать дальше

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