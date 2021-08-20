В Миассе трехлетний ребенок пострадал от падения качелей

В Миассе выясняют обстоятельства падения качелей на маленькую девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел на детской площадке, расположенной на бульваре Мира в Миассе. На 3-летнюю девочку упали деревянные качели.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка получила ушибы при падении из-за того, что качели не были закреплены.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Интересно, что сначала в мэрии города обвинили в поломке качелей неизвестных вандалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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