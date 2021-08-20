В Челябинской области автоледи на внедорожнике сбила школьницу, переходившую дорогу на зеленый

В Миассе восьмилетнюю девочку на регулируемом переходе сбила иномарка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Миасса, инцидент произошел в четверг, 19 августа, в 18:25 в районе дома №165 по улице 8 Марта.

41-летняя автоледи, управляя автомобилем «Мицубиси ASX», при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на восьмилетнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.21

В Миассе трехлетний ребенок пострадал от падения качелей. / 20 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / 30 лет ГКЧП: танец маленьких лебедей по-южноуральски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»