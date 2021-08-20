В Челябинской области автоледи на внедорожнике сбила школьницу, переходившую дорогу на зеленый

В Миассе восьмилетнюю девочку на регулируемом переходе сбила иномарка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Миасса, инцидент произошел в четверг, 19 августа, в 18:25 в районе дома №165 по улице 8 Марта.
41-летняя автоледи, управляя автомобилем «Мицубиси ASX», при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на восьмилетнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. По факту ДТП начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.08.21
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