Каждому пятому уральцу грозили увольнением за отказ от вакцинации от COVID-19

Больше 20% работников в УрФО заявили об угрозах увольнения в случае отказа от вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 95% работников из Уральского федерального округа сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса – об этом говорят результаты опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Почти треть опрошенных сотрудников из УрФО (28%) заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, еще 25% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 46% – что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 17% опрошенных: из них 10% обещали выходные после вакцинирования, 4% – бонусы к зарплате, а 3% – небольшие презенты. Остальным руководство не обещало никаких бонусов за сделанную прививку. Более того: 21% рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 9% – что им пообещали снизить зарплату.

Введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой лишь 13% уральских респондентов, 75% уверены, что прививаться или нет – это личное дело каждого. 12% ответили, что они против вакцинации.

Те респонденты, что не поддерживают вакцинацию работников, объясняют это следующим образом: 63% считают, что государство таким образом преследует корыстные цели, 54% боятся навредить собственному здоровью, 33% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 32% не доверяют отечественным препаратам, 12% ждут появления в России зарубежной вакцины.

68% руководителей, принимавших участие в опросе, не согласны, что сотрудников, которые отказываются прививаться, нужно отстранять от работы. 6%, наоборот, однозначно поддерживают эту точку зрения, 3% отмечают, что просто нет выхода («Если не отстранить, к компании применят штрафы»), 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.

По мнению экспертов, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, причинами которого являются и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. «Наиболее здравый сценарий поведения работодателя – использовать необходимые ресурсы для того, чтобы просвещать работников о пользе вакцинации и мотивировать их сделать прививку (некоторые компании, как показал опрос, готовы премировать работников, прошедших вакцинацию). При устройстве на работу новых сотрудников работодатель будет акцентировать внимание на наличии у соискателя прививки или медотвода от нее. Многие организации уже поступают именно так, некоторые же – материально мотивируют на прививку новых сотрудников», – отметили организаторы опроса.

Во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, что делает очень сложным переход работника в другую сферу, которая, наиболее вероятно, потребует совершенно иного опыта и квалификации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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