Двух челябинцев задержали с килограммом «синтетики»

В Челябинске двух горожан задержали с килограммом синтетического наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны два 26-летних челябинца, организовавшие реализацию синтетического наркотика на территории областного центра и других населенных пунктов области.

Полицейские установили, что молодые люди планировали продавать наркотик бесконтактным способом с помощью сети Интернет, организуя «закладки» в потайных местах.

Оперативниками в местах хранения, а также по месту проживания задержанных изъято около 1 килограмма наркотического средства синтетического происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Челябинцам грозит пожизненное лишение свободы.

Задержанные заключены под стражу. Полицейские проводят мероприятия по установлению соучастников фигурантов, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.21

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