Горожане готовы, а город нет: в Челябинске началась работа над стратегией развития велоинфраструктуры

В Челябинске началась работа над стратегией развития велоинфраструктуры. В городском управлении архитектуры пришли к выводу, что горожане давно готовы использовать велосипед как альтернативу другому транспорту и ездить на нем на большие расстояния, но этому мешают отсутствие безбарьерной среды и велоинфраструктуры. Поэтому жителям областного центра предложили высказать пожелания: какой бы они хотели видеть городскую велосеть.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении архитектуры, в течение месяца горожане оставили на велокарте 119 предложений и 825 комментариев. Несколько человек провели хороший анализ и прислали его вместе с картами желаемых веломаршрутов.

Самая частая просьба – создать велопешеходную связь между районами и плотную велоинфраструктуру в каждом из них.

Наибольшие проблемы возникают у велосипедистов при передвижении от ЧМЗ по Свердловскому проспекту до Комсомольского проспекта, из Чурилово в центр, из Ленинского района в центр через Копейское шоссе, а также между городским бором и северо-западом. «Люди также хотят безопасно ездить из Копейска в Челябинск, передвигаться по паркам и лесным массивам (ПКиО, Городской бор, Каштакский бор, Сад Победы и т.д.), – отмечают в управлении архитектуры. – Много предложений касается улучшения городской среды: сужения дорожных полос, возвращения пешеходных переходов, размещения велодорожек и занижения бордюрного камня. Все это войдет в стратегию велоинфраструктуры Челябинска».

Разработать техзадание в ведомстве обещают до конца текущего года.

Челябинск, Павел Зварзин

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