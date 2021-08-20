«Все сестрам по серьгам»: в Челябинске наказали всех участников конфликта в ТК

Полиция возбудила дела в отношении охранника челябинского ТК и матери пострадавшей.

Как сообщал «Новый День» ранее, инцидент произошел на фудкорте в торговом комплексе «Космос».

Охранник увидел, как одна из посетительниц курит вейп и потребовал прекратить. В ответ понеслась нецензурная брань. Выйдя из себя, мужчина наотмашь ударил девушку. После того, как о ЧП стало известно, охранника отстранили от работы.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску, по факту инцидента в полиции составлено два административных протокола. В отношении охранника – о нанесении побоев. За действия пострадавшей (как оказалось, ей всего 14 лет) ответит мать, в отношении которой возбуждено административное дело о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

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