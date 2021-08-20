В Каслях энергетиков будут судить за гибель ребенка в трансформаторной будке

В суд направлено уголовное дело в отношении двух энергетиков, обвиняемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении двух работников филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», обвиняемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, в марте-июне 2020 года энергетики, отвечавшие за содержание, сохранность и безопасную эксплуатацию электрических сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», не организовали надлежащим образом проведение осмотров и ремонт на трансформаторной подстанции №42 в Каслях.

Вечером 19 июня 2020 года девятилетний мальчик пробрался в будку через открытую и деформированную дверь, не имеющую предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение». Оказавшись в окружении находившихся под напряжением проводов, он получил удар электрическим током, ставший для ребенка смертельным.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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