Экс-вице-мэр Чебаркуля останется в колонии

Бывшему заместителю главы Чебаркуля отказали в замене срока в колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Кыштымском городском суде рассмотрено ходатайство бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова, который осужден к 9 годам с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 11,1 млн рублей за получение взятки.

Бывший высокопоставленный чиновник просил заменить неотбытую часть срока в колонии более мягким видом наказания – принудительными работами. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Напомним, Сафонов был осужден в мае 2017 года. Он признан виновным в получении в 2010-2012 годах от представителей бизнеса за лоббирование их интересов взяток на общую сумму 4 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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