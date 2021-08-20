За снос деревьев из-за строительства школы бокса в Челябинске возбудили уголовное дело

После незаконной рубки деревьев в центре Челябинска возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска совместно с отделом благоустройства МУП «Административно-технической инспекции» и городским управленим экологии и природопользования провели проверку информации о сносе 14-ти зеленых насаждений на земельном участке по улице Энгельса.

Напомним, о сносе деревьев в парке рядом с Центральным стадионом сообщили челябинцы. Речь идет об участке под строительство школы бокса, открытие которой анонсировал профессиональный боксер Сергей «Крашер» Ковалев.

По словам горожан, работы начались вчера, 24 июня. При этом сначала чиновники районной администрации предположили, что разрешения у застройщика есть. К тому же и сами строители заявили, что деревья не трогают: вырубают только сорный кустарник. Но в мэрии заявили, что никаких разрешений на снос зеленых насаждений застройщику не выдавали.

«В ходе проверки установлен факт незаконной рубки лесных насаждений породы клен ясенелистый в количестве 14 штук на земельном участке по улице Энгельса, в результате которой муниципалитету причинен ущерб в размере 130 тысячи 531 рубль», – констатировали в надзорном ведомстве.

Материалы проверки направлены в отдел полиции «Центральный». По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере).

Уголовное дело поставлено на контроль в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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