Супруги-магнитогорцы заставили кассы самообслуживания «работать» на себя

В суд Магнитогорска направили уголовное дело в отношении супругов, похитивших товары из магазина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Правобережного района Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города и его супруги, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что в 2020 году супруги в магазине одной из федеральных сетей, используя кассы самообслуживания, оплачивали лишь часть товаров. В итоге ущерб ритейлера составил более 43 тысяч рублей. Вину южноуральцы не признали.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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