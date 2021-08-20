Супруги-магнитогорцы заставили кассы самообслуживания «работать» на себя

В суд Магнитогорска направили уголовное дело в отношении супругов, похитивших товары из магазина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Правобережного района Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города и его супруги, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Следствием установлено, что в 2020 году супруги в магазине одной из федеральных сетей, используя кассы самообслуживания, оплачивали лишь часть товаров. В итоге ущерб ритейлера составил более 43 тысяч рублей. Вину южноуральцы не признали.
Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.08.21
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