Без метро и развязок, но с платными парковками: миндортранс утвердил новую КСОДД для Челябинской агломерации

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области утвердили комплексную схему организации дорожного движения в Челябинске и прилегающих к нему муниципалитетах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приказ об утверждении новой КСОДД, подписанный министром дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым 10 августа, разместили на сайте ведомства на этой неделе.

Правда, в тексте опубликованного документа говорится, что проект схемы согласован министром еще 1 июля этого года. С чем связана больше чем месячная задержка с подписанием окончательной редакции, остается только гадать.

Напомним, масштабный документ планировалось утвердить еще в прошлом году. Но пандемия COVID-19 внесла в работу свои ограничения: введение ограничений и связанные с ними «каникулы» крайне осложнили оценку интенсивности транспортных потоков и пассажиропотока.

Наконец, один из основополагающих документов был утвержден. При этом предложения его авторов зачастую могут вызвать неоднозначную реакцию. И прежде всего, со стороны автомобилистов.

Так, в КСОДД говорится об отказе от расширения автомобильных дорог. «Было бы логично предположить, что для увеличения пропускной способности требуется расширить проезжую часть, создавая новые полосы для движения транспортных средств, – рассуждают разработчики. – Однако <...> прирост протяженности улично-дорожной сети (УДС) городов неизменно оказывается позади темпов прироста автомобилизации, какие бы ресурсы не вкладывались в расширение сети улиц и дорог, невозможно удовлетворить всевозрастающий спрос. Заторы – неизменное последствие автомобилизации в крупных городах, и тем острее стоит проблема заторов, чем более плотную застройку имеет район города, например, исторически сложившаяся плотная застройка центральных, старых районов крупных городов. Поэтому для таких городов или районов гораздо актуальнее говорить о повышении не пропускной, а провозной способности УДС, передавая приоритетность проезда не индивидуальному транспорту, а общественному. Пропускную способность же имеет смысл повышать локально в узлах, других «узких» местах УДС, так называемых «бутылочных горлышках».

Среди мер по повышению пропускной способности авторы КСОДД предлагают: введение одностороннего движения, координированное светофорное регулирование по принципу «зеленой волны», организация кругового движения на перекрестках, улучшение работы дорожно-эксплуатационной службы, развитие городских территорий, создание компактной и плотной застройки в целях сокращения расстояний, строительство дублей – проездов вдоль основной проезжей части для организации въездов-выездов в прилегающие кварталы и микрорайоны и ряд других мер.

Так, мини-кольца диаметром не более 4 метров предлагается организовать для проезда по широким перекресткам. Они должны снизить конфликтность транспортного потока и сделать перекрестки безопаснее.

Кроме того, предлагается сместить траекторию движения на перекрестках, обустроив на них полосу для автомобилей, планирующих поворот налево. В таком случае те, кто движется прямо, избавятся от необходимости перестроения из полосы в полосу. Для этого целый ряд улиц по всему Челябинску необходимо будет переразметить. Правда, попытка провести это на Комсомольском проспекте вызвала крайнее раздражение автомобилистов.

Еще одно неоднозначное предложение – ввести реверсивное движение. «Практически нигде в России не вводятся новые участки реверсивного движения, – признают авторы документа. – Наоборот, ликвидируются уже существующие участки. Все это обусловлено высокой вероятностью лобовых столкновений на улицах с реверсивным движением. Необходимость применения реверсивного движения на УДС города должна объясняться, прежде всего, наличием «маятниковой миграции», наличием пикового транспортного потока по принципу «утро – вечер», системными заторами и наличием участка УДС с достаточным количеством полос».

Реверсивное движение предлагается организовать на участке улицы Худякова от ее пересечения ее с Университетской набережной до улицы Лесопарковой. При этом данная мера является временной, оговаривают инициаторы предложения.

А вот про одну из любимых тем мэрии Челябинска – строительство многоуровневых развязок – авторы КСОДД советуют забыть. «В условиях дефицита бюджета и низкого уровня развития и качества подвижного состава общественного транспорта, рекомендуется отказаться от всех дорогостоящих проектов по разведению транспортных потоков, перераспределив средства на финансирование ОТ», – подчеркивается в документе.

В части, посвященной ситуации с общественным транспортом, КСОДД ничего нового, кроме звучавших на протяжении последних лет проблем и предложений не предлагают. По-прежнему, речь идет о создании сети выделенных полос (в ближайшие годы предлагается обустроить несколько десятков участков, при этом не только в центре Челябинска, но также на северо-западе, в Ленинском районе областного центра и Копейске), обособлении трамвайных путей. Поднимается и тема продления троллейбусных маршрутов, в том числе за счет использования машин, обеспеченных возможностью автономного хода.

Что интересно, в утвержденной редакции документа ни слова не говорится о развитии в Челябинске метротрама. А ведь губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще недавно обещал запустить первую его очередь к 2024 году. Впрочем, в миндортрансе уже успели заявить, что впоследствии схема будет скорректирована с учетом нового вида общественного транспорта

Развитие общественного транспорта, среди прочего, должно привести, по идее разработчиков, к снижению доли индивидуального автотранспорта на дорогах агломерации. Еще одним шагом к этому должно стать создание платных парковок. Уже в 2021 году планируется ввести в строй платные парковки общей емкостью 842 места на улицах Красная, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса, Труда, Цвиллинга, Советская, Пушкина, Свободы, Сони Кривой. В следующем году предлагается оборудовать еще 1 тысячу 43 парковочных места на проспекте Ленина, улицах Сони Кривой, Энтузиастов, Энгельса, Труда, Свердловском проспекте. В 2023 -2024 годах появятся еще чуть больше 1,5 тысяч платных парковочных мест.

Еще одно направление документа – организация велодорожек. «В настоящее время в Челябинской агломерации сеть велодорожек отсутствует, отдельные участки разрозненны, – констатируют авторы документа. – Попытки создания сети велодорожек предпринимались в 2013 году администрацией города Челябинска. От данного этапа до настоящего времени остались участки совмещенных с тротуарами велодорожек по Чичерина и Университетской Набережной. Ранее нанесенная разметка полностью отсутствует – часть знаков была демонтирована при проведении строительных работ, дорожная разметка не возобновлялась».

Уже в прошлом году велодорожки появились в Центральном районе на бульваре по северной стороне проспекта Ленина (правда, там нет ни разметки, ни соответствующих знаков, без которых велодорожка таковой не считается) и в Ленинском районе – вдоль берега озера Смолино. В настоящее время продолжается разработка велосипедного моста, призванного соединить улицу Чичерина с городским бором. Авторы документа предлагают существенно расширить сеть велодорожек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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