21-23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

21.08.2021, суббота

10:00 Челябинск – Открытие третьего дня агропромышленной выставки «АГРО-2021» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

11:00 Челябинск – Зарядка со звездой – тренером спортивной школы ушу «Держава», мастером спорта России, обладательницей II дана ушу Кристиной Бобковой, показательное выступление юниоров и взрослых спортсменов спортивной школы ушу «Держава», членов сборной Челябинской области, кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров Всероссийских и международных соревнований по ушу (Сад Победы)

12:00 Челябинск – Детская игровая программа «Волшебная единорожка» (Сад Победы)

19:00 Челябинск – Первый благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России» (театр оперы и балета, пл. Ярославского, 2)

22:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом: кинофильм «Старики – разбойники» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

22.08.2021, воскресенье

10:00 – 18:00 Челябинск – V фестиваль гуманного отношения к животным: благотворительный концерт, детские шоу с участием аниматоров, конкурсы для посетителей и их питомцев, акции по пристройству животных в добрые руки, консультации ветеринаров, кинологов (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

23.08.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 20.08.21

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