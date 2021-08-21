В Челябинской области фиксируют снижение выявляемости COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 380 новых случаев коронавируса. Официальный показатель суточной выявляемости снижается четвертый день.

Региональный минздрав сообщает о смерти 18 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 82 тысячи 680 инфицированных. 3 тысячи 791 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 528).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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