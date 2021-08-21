На Урале пытались купить 11-летнюю девочку

Житель Златоуста заявил, что его 11-летнюю дочь пытались купить за 2 тысячи рублей. Эту историю он изложил в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу на улице Первая Нагорная. Дети, ставшие свидетелями происшествия, рассказали, что некий мужчина ходил по двору с букетом цветом, а позже начала приставать к девочке, предлагая ребенку поехать с ним. Девочка отказывалась, а мужчина предлагал ее друзьям 2 тысячи, чтобы они ее отдали.

Дети позвонили родителями, мужчина тут же вызвал такси и уехал. Полиция начала проверку по данному инциденту.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 21.08.21

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