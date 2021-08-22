Челябинец разгромил «скорую», которая везла его беременную жену

Житель Челябинска напал на медиков и разгромил машину «скорой помощи», которая везла его беременную жену.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел на северо-востоке областного центра. Мужчина вызвал медиков для своей беременной жене. Приехавшей бригаде он сообщил, что женщину избил его друг. Сотрудники «скорой» заподозрили черепно-мозговую травму и приняли решение госпитализировать пациентку. Муж поехал вместе с ней.

По дороге женщине захотелось пить, но медики ее просьбу не выполнили. Это взбесило мужа беременной: он избил одного из медиков и выбил стекла в салоне, когда «скорая» остановилась, и мужчина, и его беременная жена сбежали из автомобиля через окно.

В конце концов, буйного челябинца задержала полиция, а его супругу все-таки довезли до больницы, где подтвердили черепно-мозговую травму.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.08.21

В Челябинске на участке, планируемом под элитную застройку, сгорел еще один дом. / На Урале пытались купить 11-летнюю девочку. / Жаркое танго: Челябинск присоединился к международному флешмобу (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»