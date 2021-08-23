Жители двух районов Челябинска останутся без воды

В Челябинске из-за ремонта на водоводе отключат водоснабжение в двух районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 25 августа, в связи с ремонтом на магистральном водоводе будет отключено холодное и горячее водоснабжение в Металлургическом и части Курчатовского районах областного центра. Об этом сообщил замглавы города Александр Астахов.

По словам чиновника, Металлургический район будет отключен полностью. Это 799 многоквартирных домов, 400 частных и 145 социальных учреждений.

В Курчатовском районе без воды останутся жители микрорайона Парковый, а также поселков Шагол и Челябэнерго (246 многоэтажек, 300 домов в частном секторе и 44 социальных учреждения).

Отключение планируется провести с 9 до 24 часов 25 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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