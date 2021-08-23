Содержание ребенка в частном детском саду обходится челябинцам в десятки тысяч рублей в месяц

Содержание ребенка в частном детском саду обходится челябинцам в сумму до 37 тысяч рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередь в муниципальные дошкольные учреждения превышает 10 тысяч человек. Многие родители не в состоянии ждать, когда ребенку предоставят место и вынуждены прибегать к услугам частников. Судя по тому, что в городе работает 90 подобных учреждений, они востребованы.

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, 11 частных детских садов имеют лицензию на образовательную деятельность, остальные имеют право заниматься только уходом и присмотром за детьми.

Минимальная цена месячного абонемента на полный день посещения составляет 9,5 тысяч рублей, максимальная – 36,6 тысяч. При этом 77% учреждений работают в ценовом сегменте до 16 тысяч рублей.

Во всех частных детских садах есть группы неполного дня, глее ребенок находится либо с утра до обеда, либо с обеда до вечера. Разброс цен за пребывание в таком режиме составляет от 6 тысяч до 18 тысяч рублей.

В КСП отмечают: в некоторых учреждений для зачисления ребенка могут потребовать внести вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента.

Специалисты отмечают, что при выборе детского сада необходимо обращать внимание на качество питания; чистоту в помещениях; качество игрушек и постельных принадлежностей; наличие и состав развивающих программ и специалистов (психолог, логопед) и др.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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