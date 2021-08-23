В Челябинске четырехлетний ребенок утонул в озере

В Челябинске утонул четырехлетний мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 22 августа, на Первом озере в Тракторозаводском районе областного центра.

Вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что в водоеме утонул 4-летний мальчик.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мэрии города отметили, что ребенок утонул в месте, запрещенном для купания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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