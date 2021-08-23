Движение большегрузов по южноуральским дорогам ограничили до 25 августа

В Челябинской области продлили ограничение движения грузового транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха +34, +36 градуса по Цельсию продлевается объявленное на прошлой неделе временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.
Ограничения будут действовать с 23 августа до 25 августа (включительно) с 10:00 до 18:00 по местному времени ежедневно.
Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации.
Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием.
Телефон круглосуточной диспетчерской миндортранса: (351) 237-88-92.
Челябинск, Виктор Елисеев
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