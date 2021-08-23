В Челябинской области от коронавируса умерли еще 20 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 377 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 20 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 83 тысячи 436 инфицированных. 3 тысячи 829 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 566).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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